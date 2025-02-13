«Он публично поддерживал Путина!» Украинская легкоатлетка возмутилась допуском Большунова

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха раскритиковала участие российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международном соревновании Sudtirol Moonlight Classic.

«Приём россиянина Александра Большунова на лыжные гонки Sudtirol Moonlight Classic под флагом своей страны — вызов для всего мирового спортивного сообщества. Это можно рассматривать как своего рода провокацию и попытку прощупать почву на предмет дальнейшего ослабления антироссийских спортивных санкций.

Вдвойне позорно, что Большунов публично поддерживал Путина. Нельзя допускать российский реванш в спорте!

Присоединяюсь к призыву ассоциации «атлеты за Украину» к спортсменам и спонсорам бойкотировать эти соревнования, если организаторы не отменят разрешение Большунова на участие.

Мы ожидаем, что Европейский и мировой спорт солидарны с Украиной и будут последовательны в отстаивании олимпийских принципов», — написала Саладуха на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 13 февраля, в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже пройдут международные коммерческие соревнования по лыжным гонкам Sudtirol Moonlight Classic, в которых примет участие Александр Большунов. Начало гонки запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени).