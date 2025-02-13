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«Все на подъёме, позитиве». Сорин сообщил о возвращении некоторых лыжников из Италии

«Все на подъёме, позитиве». Сорин сообщил о возвращении некоторых лыжников из Италии
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что лыжники из его группы подготовки вернулись из Италии на сбор основной команды в Армению.

«Буквально в понедельник все прилетели из Италии в расположение основной команды на сборе в Армении, где продолжается подготовка к чемпионату России. Ребята вернулись с хорошими эмоциями, потому что не так часто удаётся выбраться за границу и там покататься. Побывали в местах, где раньше не были. Так что сейчас они на подъёме, на позитиве.

Все здоровы, всё в порядке. Дальше наши спортсмены в возрасте до 23 лет летят на первенство России в Тюмень, а вся остальная команда поедет в Рязань на «Гонку Легкова», после чего уже все полетят на чемпионат страны», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Сорин находился в Италии вместе с подопечными Савелием Коростелёвым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым.

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