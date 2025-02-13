Sudtirol Moonlight Classic с участием Большунова: онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

13 февраля 2025 года в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже пройдёт международная коммерческая лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. В соревновании примет участие трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic с участием Александра Большунова. Начало — в в 22:00 мск.

Соревнования пройдут с общего старта на дистанциях 15 км и 30 км. Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами. Александр Большунов примет участие в Sudtirol Moonlight Classic под флагом России.