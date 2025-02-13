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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу заявила, что может закончить карьеру после ОИ-2026

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу заявила, что может закончить карьеру после ОИ-2026
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Лидер спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025 28-летняя финская лыжница Ясми Йоэнсуу сообщила о возможном завершении карьеры после Олимпиады-2026.

«У меня есть и другие мечты в жизни, помимо лыжного спорта. Я понимаю, что уже не совсем молода. Следующие зимние Олимпийские игры станут для меня главными в карьере. После них мы подумаем, стоит ли продолжать карьеру. Мне нравится мир финансов и экономики. Было бы неплохо в будущем попробовать себя в спортивном менеджменте, например», — приводит слова лыжницы Iltalehti.

Йоэнсуу — бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года в эстафете 4×5 км в составе команды Финляндии.

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