Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2025» пройдёт в Рязани 22 и 23 февраля

22 и 23 февраля в Рязани в 11-й раз состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова — 2025». В этом году мероприятие пройдёт на территории биатлонного комплекса «Алмаз», а в программу фестиваля войдут соревнования среди профессиональных спортсменов, старт для любителей, а также гонки для юных чемпионов и мастер-классы от легендарных спортсменов.

Откроют лыжный уикенд юные любители спорта: участники в возрасте от 4 до 10 лет попробуют свои силы в гонке на 1 км, лыжников от 11 до 12 лет будут ждать соревнования на дистанции 3 км, а самых старших — от 13 до 16 лет — гонка на 5 км. Кроме того, в первый день фестиваля также пройдут лыжные гонки для взрослых на дистанциях 10 и 20 км, а также соревнования среди профессионалов на 10 км.

Второй день будет посвящён мастер-классам от звезд лыжного спорта и биатлона, присоединиться к которым смогут и дети, и взрослые. В этом году амбассадорами гонки станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артём Мальцев и Савелий Коростелёв.