Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, девятый этап: расписание гонок, где смотреть

В пятницу, 14 февраля, в Фалуне (Швеция) начнётся девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
14 февраля
11:00 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
11:30 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
13:30 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.
13:55 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.
15 февраля
13:45 мск. Женщины, 10 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.
15:00 мск. Мужчины, 10 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.
16 февраля
13:00 мск. Мужчины, 20 км. Масс-старт, свободный стиль.
15:00 мск. Женщины, 20 км. Масс-старт, свободный стиль.
Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена».