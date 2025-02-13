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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, девятый этап: расписание гонок, где смотреть

В пятницу, 14 февраля, в Фалуне (Швеция) начнётся девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

14 февраля

11:00 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.

11:30 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.

13:30 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.

13:55 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.

15 февраля

13:45 мск. Женщины, 10 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.

15:00 мск. Мужчины, 10 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.

16 февраля

13:00 мск. Мужчины, 20 км. Масс-старт, свободный стиль.

15:00 мск. Женщины, 20 км. Масс-старт, свободный стиль.

Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена».