Итальянка Федерика Бриньоне выиграла гигантский слалом на чемпионате мира по горным лыжам

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в дисциплине «гигантский слалом». По результатам двух попыток она показала результат 2.22,71. Серебро взяла представительница Новой Зеландии Элис Робинсон, она отстала от победительницы на 0,90 секунды. Тройку призёров замкнула американка Паула Мольцан (+2,62).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Гигантский слалом, женщины. Результаты: