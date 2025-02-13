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«Последнее, о чём думаю». Клебо отреагировал на участие Большунова в международной гонке

«Последнее, о чём думаю». Клебо отреагировал на участие Большунова в международной гонке
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался об участии российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic.

— Прежде всего, это не гонка под эгидой FIS, в которой он собирается участвовать. Нет… Чувствую, что сейчас это так же сложно, как и три года назад, не думаю, что что-то сильно изменилось. Когда это не соревнования FIS, они могут проводить их так, как считают нужным. В остальном нам практически нечего сказать по этому поводу.

– Что ты об этом думаешь?
– Пожалуй, это последнее, о чём я сейчас думаю, честно говоря. Мой фокус на 100% на том, что мне предстоит и чтобы оставаться здоровым. Когда такое происходит, никаких мыслей не приходит в голову. Обсудим это после чемпионата мира, тогда и выскажу своё мнение, — приводит слова Клебо TV2.

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