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Клебо — о Большунове: не уверен, узнал бы я его без российской формы

Клебо — о Большунове: не уверен, узнал бы я его без российской формы
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о тренировках российского лыжника — трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова — в местах, где обычно тренируются и норвежские спортсмены.

«Не уверен, узнал бы я его без российской формы… Видел несколько фотографий, на которых он одет не так, как во время наших соревнований. Непривычно видеть его в чём-то другом, кроме красного лыжного костюма», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, Александра Большунова принимает участие в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

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