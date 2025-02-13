Клебо — о Большунове: не уверен, узнал бы я его без российской формы

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о тренировках российского лыжника — трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова — в местах, где обычно тренируются и норвежские спортсмены.

«Не уверен, узнал бы я его без российской формы… Видел несколько фотографий, на которых он одет не так, как во время наших соревнований. Непривычно видеть его в чём-то другом, кроме красного лыжного костюма», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, Александра Большунова принимает участие в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии.