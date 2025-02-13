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Эвен Нортуг — о Большунове: я бы испугался, если бы встретил его в Италии

Эвен Нортуг — о Большунове: я бы испугался, если бы встретил его в Италии
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг рассказал, что испугался бы, если бы встретил трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова в Италии.

«Я бы испугался, если бы встретил в Италии Большунова с налобным фонариком. Вы, наверное, были бы немного удивлены. Но видно, что они хотя бы тренируются. Это говорит о том, что они будут готовы ко дню возвращения», — приводит слова Нортуга VG.

Напомним, Александр Большунов принимает участие в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Ранее Йоханнес Клебо высказался об участии Большунова в этом соревновании.

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