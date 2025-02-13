«Так быть не должно». Вальнес — об участии Большунова в международных соревнованиях

Олимпийский чемпион норвежский лыжник Эрик Вальнес заявил, что не понимает почему российского лыжника — трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова допустили к международным соревнованиям.

— Я этого совершенно не понимаю.

— Надо сказать, что это частная гонка вне рамок FIS.

— Это правда, но всё же. Это печатается в списках результатов, и это известная лыжная гонка. Думаю, что они должны придерживаться того, что решило сообщество, а не устанавливать свои собственные правила. Это немного стыдно. Так быть не должно, — приводит слова Вальнеса TV2.

Напомним, Александра Большунова принимает участие в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии.