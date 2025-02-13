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Юлия Ступак на английском высказалась о своём возвращении

Юлия Ступак на английском высказалась о своём возвращении
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) в социальных сетях на английском высказалась о своём возвращении.

Фото: Из социальных сетей Юлии Ступак

«Снова в строю», — написала Ступак в социальных сетях.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Юлия Ступак планирует выступить на чемпионате России — 2025, который состоится в Казани с 1 по 9 марта.

Напомним, в июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.

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