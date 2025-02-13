«Разрешил бежать Трамп». Большунов отшутился во время разговора с норвежским ТВ
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Российский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.
— У меня хорошая форма и настроение.
— Вас хорошо встретили?
— Конечно, хорошо!
— Что мотивирует вас поддерживать свою форму?
— Это сложно, но самое главное — это то, что мы можем принять участие в этой гонке. Нам дал разрешение сам Дональд Трамп, — приводит слова российского лыжника NRK.
Сегодня в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже проходит лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Начало гонки было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени).
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Россия
2
Джандоменико Сальвадори
Италия
3
Кристиан Винкер
Германия
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