Александр Большунов: я думаю, что Клебо по мне скучает
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Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, скучает ли по соперничеству с норвежцем Йоханнесом Клебо.
Клебо заявил, что возвращение Большунова его не волнует.
— Скучаете ли вы по Клебо?
— Я думаю, что это он по мне скучает, — приводит слова Большунова VG.
Ранее Йоханнес Клебо заявил, что не собирается пристально следить за международной коммерческой гонкой, в которой сегодня, 13 февраля принимает участие Александр Большунов.
Начало гонки было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано.
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Россия
2
Джандоменико Сальвадори
Италия
3
Кристиан Винкер
Германия
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