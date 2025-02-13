Александр Большунов: я думаю, что Клебо по мне скучает

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, скучает ли по соперничеству с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Клебо заявил, что возвращение Большунова его не волнует.

— Скучаете ли вы по Клебо?

— Я думаю, что это он по мне скучает, — приводит слова Большунова VG.

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что не собирается пристально следить за международной коммерческой гонкой, в которой сегодня, 13 февраля принимает участие Александр Большунов.

Начало гонки было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано.