Александр Большунов ответил на вопрос о том, поедет ли на Олимпиаду-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов коротко ответил на вопрос о своём участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

— Как думаете, будет ли вы участвовать в Олимпиаде в следующем году?

— Поживём — увидим, — приводит слова Большунова VG.

Ранее Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.

Начало первого за несколько лет международного старта с участием Большунова было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени).