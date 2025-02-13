Александр Большунов ответил на вопрос о том, поедет ли на Олимпиаду-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов коротко ответил на вопрос о своём участии в Олимпиаде-2026 в Италии.
— Как думаете, будет ли вы участвовать в Олимпиаде в следующем году?
— Поживём — увидим, — приводит слова Большунова VG.
Ранее Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.
Начало первого за несколько лет международного старта с участием Большунова было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени).