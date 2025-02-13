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Александр Большунов ответил на вопрос о том, поедет ли на Олимпиаду-2026

Александр Большунов ответил на вопрос о том, поедет ли на Олимпиаду-2026
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов коротко ответил на вопрос о своём участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

— Как думаете, будет ли вы участвовать в Олимпиаде в следующем году?
— Поживём — увидим, — приводит слова Большунова VG.

Ранее Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.

Начало первого за несколько лет международного старта с участием Большунова было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени).

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Россия
2
Джандоменико Сальвадори
Италия
3
Кристиан Винкер
Германия
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