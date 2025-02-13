Линн Сван: Большунов был одним из лучших в последние годы, именно его хотелось бы видеть

Шведская лыжница Линн Сван высказалась об участии трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александа Большунова в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Как бы вы на это ни смотрели, политика и спорт связаны. Печально, что спортсмены оказываются в центре событий. Большунов был одним из лучших в последние годы, и именно его действительно хотелось бы видеть, но не в нынешней ситуации. В каком-то смысле это пропаганда.

Поддерживаю решение FIS о том, что российских спортсменов не должно быть на соревновательных аренах до тех пор, пока всё не закончится. Это то, что мы должны поддерживать, независимо от того, кто является организатором или руководителем», — приводит слова Сван NRK.