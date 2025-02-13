Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Линн Сван: Большунов был одним из лучших в последние годы, именно его хотелось бы видеть

Линн Сван: Большунов был одним из лучших в последние годы, именно его хотелось бы видеть
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван высказалась об участии трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александа Большунова в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Как бы вы на это ни смотрели, политика и спорт связаны. Печально, что спортсмены оказываются в центре событий. Большунов был одним из лучших в последние годы, и именно его действительно хотелось бы видеть, но не в нынешней ситуации. В каком-то смысле это пропаганда.

Поддерживаю решение FIS о том, что российских спортсменов не должно быть на соревновательных аренах до тех пор, пока всё не закончится. Это то, что мы должны поддерживать, независимо от того, кто является организатором или руководителем», — приводит слова Сван NRK.

Материалы по теме
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Live
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android