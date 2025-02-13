Организаторы гонки в Италии убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии Большунова
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Организаторы коммерческой гонки в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже Sudtirol Moonlight Classic убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии Александра Большунова. Трёхкратный олимпийский чемпион вышел на первый за несколько лет международный старт.
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
Ранее чемпионка мира в тройном прыжке украинская легкоатлетка Ольга Саладуха раскритиковала участие российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международном соревновании в Италии.
Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.
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