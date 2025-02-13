Организаторы гонки в Италии убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии Большунова

Организаторы коммерческой гонки в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже Sudtirol Moonlight Classic убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии Александра Большунова. Трёхкратный олимпийский чемпион вышел на первый за несколько лет международный старт.

Ранее чемпионка мира в тройном прыжке украинская легкоатлетка Ольга Саладуха раскритиковала участие российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международном соревновании в Италии.

Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.