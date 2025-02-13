Пеллегрино считает, что участие россиян в международных стартах поднимет уровень гонок

Итальянский лыжник чемпион мира Федерико Пеллегрино заявил, что допуск российских лыжников поднимет уровень международных соревнований.

«Как я и говорил с самого начала, считаю, что спортсмены из всех стран должны иметь возможность соревноваться, ведь спорт должен объединять людей. Надеюсь, всё закончится как можно скорее. Это будет означать, что россияне снова смогут участвовать в гонках, а это, безусловно, поднимет уровень соревнований», — приводит слова Пеллегрино NRK.

Сегодня в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже проходит лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic, где принимает участие трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов.