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Жена Большунова: мы надеемся, что он сможет принять участие в Олимпиаде-2026

Жена Большунова: мы надеемся, что он сможет принять участие в Олимпиаде-2026
Александр Большунов
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Анна Большунова (Жеребятьева), жена российского лыжника Александра Большунова, в разговоре с норвежскими СМИ выразила надежду на участие своего супруга в Играх-2026.

— Саша очень хорошо потренировался и также получил удовольствие от общения с Евой [дочь Большуновых].

— Как вы думаете, сможет ли он принять участие в Олимпийских играх в следующем году?
— Мы надеемся на это. Будущее покажет, — приводит слова Большуновой VG.

Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.

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