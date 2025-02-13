Жена Большунова: мы надеемся, что он сможет принять участие в Олимпиаде-2026

Анна Большунова (Жеребятьева), жена российского лыжника Александра Большунова, в разговоре с норвежскими СМИ выразила надежду на участие своего супруга в Играх-2026.

— Саша очень хорошо потренировался и также получил удовольствие от общения с Евой [дочь Большуновых].

— Как вы думаете, сможет ли он принять участие в Олимпийских играх в следующем году?

— Мы надеемся на это. Будущее покажет, — приводит слова Большуновой VG.

Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.