Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км в классическом стиле в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия). Россиянин преодолел дистанцию за 1:18.19,2
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:
- Александр Большунов (Россия) — 1:18.19,2.
- Лоренцо Бузин (Италия) — отставание 14,4.
- Маттиа Армеллини (Италия) +1.25,2.
- Франческо Феррари (Италия) +1.25,7.
- Мануэль Амхоф (Италия) +1.31,0.
- Джандоменико Сальвадори (Италия) +1.38,3.
Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
23:53
-
23:49
-
23:22
-
23:12
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
20:05
-
19:19
-
19:01
-
19:00
-
18:19
-
17:53
-
17:00
-
16:44
-
16:07
-
14:22
-
10:50
-
10:30
-
10:03
-
10:00
-
04:34
-
00:29
- 11 февраля 2025
-
20:19
-
16:21
-
14:35
-
12:48
- 10 февраля 2025
-
20:43
-
19:23
-
18:49
-
14:31
-
12:13