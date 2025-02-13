Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км в классическом стиле в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия). Россиянин преодолел дистанцию за 1:18.19,2

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:

Александр Большунов (Россия) — 1:18.19,2. Лоренцо Бузин (Италия) — отставание 14,4. Маттиа Армеллини (Италия) +1.25,2. Франческо Феррари (Италия) +1.25,7. Мануэль Амхоф (Италия) +1.31,0. Джандоменико Сальвадори (Италия) +1.38,3.

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами.