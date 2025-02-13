Маркус Крамер — о российских лыжниках: надеюсь, что они смогут принять участие в Олимпиаде

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в сборной Италии, немецкий специалист Маркус Крамер высказался о шансах российских лыжниках принять участие в Олимпийских играх — 2026.

— Похоже, что у них мало шансов попасть на Олимпиаду. Поэтому они стараются быть к ней готовыми. Для меня есть большая разница между спортом и политикой. Понимаю политическую сторону этого, но я смотрю на это со спортивной точки зрения. Мы должны различать спорт и политику. Надеюсь, что они смогут принять участие в Олимпийских играх.

— Так вы хотите, чтобы они вернулись?

— Да, конечно, — приводит слова Крамера NRK.

Сегодня в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже прошла лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic, где победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов.