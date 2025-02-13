Видео: победный финиш Александра Большунова на соревнованиях в Италии
Сегодня, 13 февраля, трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км в классическом стиле в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом финиша россиянина в Италии.
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:
- Александр Большунов (Россия) — 1:18.19,2
- Лоренцо Бузин (Италия) — отставание 14,4
- Маттиа Армеллини (Италия) +1.25,2
- Франческо Феррари (Италия) +1.25,7
- Мануэль Амхоф (Италия) +1.31,0
- Джандоменико Сальвадори (Италия) +1.38,3
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