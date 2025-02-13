Видео: победный финиш Александра Большунова на соревнованиях в Италии

Сегодня, 13 февраля, трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км в классическом стиле в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом финиша россиянина в Италии.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты: