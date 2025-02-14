Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов на итальянском языке оценил победу в международной гонке

Александр Большунов на итальянском языке оценил победу в международной гонке
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов на итальянском языке оценил победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

— Александр, как для вас прошла эта гонка?
— Bene, bene, bene (Отлично, отлично, отлично. — Прим. «Чемпионата»)! Grazie (Спасибо. — Прим. «Чемпионата»)! — сказал Большунов в трансляции «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:

  1. Александр Большунов (Россия) — 1:18.19,2
  2. Лоренцо Бузин (Италия) — отставание 14,4
  3. Маттиа Армеллини (Италия) +1.25,2
  4. Франческо Феррари (Италия) +1.25,7
  5. Мануэль Амхоф (Италия) +1.31,0
  6. Джандоменико Сальвадори (Италия) +1.38,3
Материалы по теме
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android