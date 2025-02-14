Александр Большунов на итальянском языке оценил победу в международной гонке

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов на итальянском языке оценил победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

— Александр, как для вас прошла эта гонка?

— Bene, bene, bene (Отлично, отлично, отлично. — Прим. «Чемпионата»)! Grazie (Спасибо. — Прим. «Чемпионата»)! — сказал Большунов в трансляции «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины. Результаты: