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«Перешагнул через себя». Бородавко прокомментировал победу Большунова в Италии

«Перешагнул через себя». Бородавко прокомментировал победу Большунова в Италии
Александр Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Это первый международный старт после перерыва, тренировочный, в рамках подготовки ещё не стартовал даблполингом, хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция. Первый международный старт отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку. Перешагнул через себя и пошёл без мази. 30 км — тяжёлая дистанция, сумел выиграть, в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Россиянин преодолел дистанцию масс-старта на 30 км в классическом стиле за 1:18.19,2.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
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