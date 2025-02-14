«Перешагнул через себя». Бородавко прокомментировал победу Большунова в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Это первый международный старт после перерыва, тренировочный, в рамках подготовки ещё не стартовал даблполингом, хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция. Первый международный старт отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку. Перешагнул через себя и пошёл без мази. 30 км — тяжёлая дистанция, сумел выиграть, в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Россиянин преодолел дистанцию масс-старта на 30 км в классическом стиле за 1:18.19,2.