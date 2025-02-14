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«Царь лыж». Дегтярёв поздравил Большунова с победой в международной гонке в Италии

«Царь лыж». Дегтярёв поздравил Большунова с победой в международной гонке в Италии
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Италии.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

«Царь лыж. Поздравляем Александра Большунова», — написал Дегтярёв в социальных сетях.

Александр Большунов в масс-старте преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец, Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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