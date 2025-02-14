«Царь лыж». Дегтярёв поздравил Большунова с победой в международной гонке в Италии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Италии.

«Царь лыж. Поздравляем Александра Большунова», — написал Дегтярёв в социальных сетях.

Александр Большунов в масс-старте преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец, Маттиа Армеллини (+1.25,2).