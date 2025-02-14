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Бородавко оценил решение организаторов гонки в Италии убрать из протокола флаг России

Бородавко оценил решение организаторов гонки в Италии убрать из протокола флаг России
Юрий Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение организаторов международной коммерческой гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрать флаг России напротив фамилии Александра Большунова в протоколах.

«Политика присутствует, теперь можно говорить об этом. Руководители лыжного фестиваля сказали, что гонка аполитичная, но всё‑таки политика осталась.

Это первый старт наших лыжников на международной арене после перерыва, пусть и в любительской гонке. Знаем, что никакого негатива нет, кроме жёстких радикалов или украинских спортсменов. А так в целом всё было доброжелательно», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Россиянин преодолел дистанцию масс-старта на 30 км в классическом стиле за 1:18.19,2.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
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