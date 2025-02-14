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Губерниев — о соперниках Большунова: только идиот может рассуждать о великой победе

Губерниев — о соперниках Большунова: только идиот может рассуждать о великой победе
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александра Большунова в гонке на международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

«И, с учётом любительского статуса соперников Большунова, только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров…. Большунов просто показал свой уровень!!! Молодец!!!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Александр Большунов в масс-старте на 30 км классическим стилем преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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