Губерниев — о соперниках Большунова: только идиот может рассуждать о великой победе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александра Большунова в гонке на международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

«И, с учётом любительского статуса соперников Большунова, только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров…. Большунов просто показал свой уровень!!! Молодец!!!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Александр Большунов в масс-старте на 30 км классическим стилем преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).