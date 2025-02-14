Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России из протокола

Организаторы коммерческой гонки в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже Sudtirol Moonlight Classic объяснили, почему убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова.

«У нас не было особых дискуссий. Мы — спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», — приводит слова представителя оргкомитета гонки Мартина Риера SVT.

Александр Большунов стал победителем в масс-старте на 30 км классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).