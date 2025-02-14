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Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России из протокола

Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России из протокола
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Организаторы коммерческой гонки в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже Sudtirol Moonlight Classic объяснили, почему убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова.

«У нас не было особых дискуссий. Мы — спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», — приводит слова представителя оргкомитета гонки Мартина Риера SVT.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

Александр Большунов стал победителем в масс-старте на 30 км классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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Организаторы гонки в Италии убрали из старт-листа флаг России напротив фамилии Большунова
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