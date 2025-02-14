Большунов — иностранным СМИ: прежде всего, это вы скучаете по мне, а не наоборот

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос иностранных журналистов о том, не скучал ли он по ним.

«А что тут скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли к началу гонки, которая ничего не значит. Прежде всего, это вы по мне скучаете, а не наоборот», — приводит слова Большунова NRK.

Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Италии. Он преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).