Большунов — иностранным СМИ: прежде всего, это вы скучаете по мне, а не наоборот
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Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос иностранных журналистов о том, не скучал ли он по ним.
«А что тут скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли к началу гонки, которая ничего не значит. Прежде всего, это вы по мне скучаете, а не наоборот», — приводит слова Большунова NRK.
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
Александр Большунов стал победителем масс-старта на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Италии. Он преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).
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