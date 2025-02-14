Жена Большунова высказалась об участии Александра на турнире в Италии

Анна Большунова (Жеребятьева), жена российского лыжника Александра Большунова высказалась об участии спортсмена на международных коммерческих соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

«Для нас это значимое событие. Это не значит, что теперь нас пускают везде, но это первый шаг», — приводит слова Анны NRK.

Большунов одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец — Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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