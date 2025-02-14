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«Это проблема». Большунов – о доминации Норвегии после отстранения России

«Это проблема». Большунов – о доминации Норвегии после отстранения России
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Российский лыжник Александр Большунов высказался о доминации Норвегии после отстранения россиян от международных турниров.

«Норвегия стала очень доминирующей без нас и выиграет все медали на чемпионате мира в Тронхейме. Когда побеждает только одна страна, это проблема, потому что интерес к соревнованиям падает», — приводит слова Большунова NRK.

Напомним, Большунов одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

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