Организаторы гонки в Италии объяснили, почему допустили Большунова к турниру

Секретарь оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартина Риер объяснила, почему допустили россиянина Александра Большунова к турниру.

«Он спросил, может ли он принять участие. Мы ответили — да. Каждый год в наших соревнованиях принимают участие российские спортсмены, и этот год не стал исключением. За последние два года в деле также участвовали двое или трое россиян. Мы организуем спортивное мероприятие и придерживаемся нейтральной позиции. Мы не хотим политических дискуссий или дебатов», — приводит слова Риер NRK.

Напомним, Большунов одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

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