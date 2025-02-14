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Организаторы гонки в Италии объяснили, почему допустили Большунова к турниру

Организаторы гонки в Италии объяснили, почему допустили Большунова к турниру
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Секретарь оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартина Риер объяснила, почему допустили россиянина Александра Большунова к турниру.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

«Он спросил, может ли он принять участие. Мы ответили — да. Каждый год в наших соревнованиях принимают участие российские спортсмены, и этот год не стал исключением. За последние два года в деле также участвовали двое или трое россиян. Мы организуем спортивное мероприятие и придерживаемся нейтральной позиции. Мы не хотим политических дискуссий или дебатов», — приводит слова Риер NRK.

Напомним, Большунов одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

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