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14 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты КХЛ, Александр Большунов, Турнир четырёх наций, НБА

Большунов выиграл ночную гонку в Италии, США разгромили финнов в хоккее. Главное к утру
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Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем международной лыжной гонки в Италии, сборная США разгромила Финляндию на Турнире четырёх наций по хоккею с уникальным достижением братьев Ткачуков, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic.
  2. США разгромили Финляндию в матче Турнира четырёх наций, у братьев Ткачуков — по дублю.
  3. Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе.
  4. Братья Ткачуки установили уникальное историческое достижение международных турниров НХЛ.
  5. «Манчестер Юнайтед» может купить защитника из Бундеслиги за € 90 млн — Bild.
  6. Неймар летом хочет вернуться в «Барселону» — Cadena Ser.
  7. Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля.
  8. Дубль Дурана помог «Аль-Насру» победить «Аль-Ахли», Роналду был заменён на 76-й минуте.
  9. Результаты первых стыковых матчей Лиги конференций 13 февраля.
  10. Дубль Гусева помог «Динамо» уверенно победить «Спартак» в столичном дерби.
  11. ХК «Сочи» всухую победил дома ЦСКА.
  12. Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС в матче Единой лиги.
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