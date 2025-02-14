Большунов выиграл ночную гонку в Италии, США разгромили финнов в хоккее. Главное к утру

Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем международной лыжной гонки в Италии, сборная США разгромила Финляндию на Турнире четырёх наций по хоккею с уникальным достижением братьев Ткачуков, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».