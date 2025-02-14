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Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
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Сегодня, 14 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский спринт. Старт квалификации запланирован на 11:00 мск. Финальные забеги начнутся в 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 13:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
14 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 9-й этап. Женщины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

6. Майя Дальквист (Швеция).
7. Катарина Хенниг (Германия).
8. Йоханна Хагстрём (Швеция).
14. Кристине Шистад (Норвегия).
16. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
18. Юлье Мюре (Норвегия).
22. Виктория Карль (Германия).
23. Матильде Мюрвольд (Норвегия).
24. Колетта Ридцек (Германия).
25. Моа Лундгрен (Швеция).
26. Джессика Диггинс (США).
27. Федерика Кассоль (Италия).
28. Надине Фендрих (Швейцария).
29. Линн Сван (Швеция).
30. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

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