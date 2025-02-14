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Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
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Сегодня, 14 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской спринт. Старт квалификации запланирован на 11:30 мск. Финальные забеги начнутся в 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 13:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
14 февраля 2025, пятница. 11:34 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 9-й этап. Мужчины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Эвен Нортуг (Норвегия).
4. Эдвин Ангер (Швеция).
8. Йоханнес Клебо (Норвегия).
14. Эрик Вальнес (Норвегия).
16. Джеймс Скунмейкер (США).
18. Оскар Вике (Норвегия).
19. Оскар Свенссон (Швеция).
21. Юхан Хегстрём (Швеция).
22. Федерико Пеллегрино (Италия).
23. Жауме Пуэйо (Испания).
25. Жуль Шаппа (Франция).
26. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
27. Маркус Грате (Швеция).
28. Люка Шанава (Франция).

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