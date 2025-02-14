Итальянец Бузин вышел на награждение после гонки с Большуновым с флагом Украины на рукаве

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве. Напомним, победителем гонки стал россиянин Александр Большунов.

Фото: Пресс-служба Moonlight Classic

«Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в каких-либо официальных соревнованиях за пределами России. Но это была честная гонка, мы просто сделали всё, что могли, как спортсмены, как и положено в спорте. На последнем спуске он был быстрее, и я не смог его догнать. Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — приводит слова Бузина ТАСС.

Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Бузин проиграл Большунову 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один итальянец, Маттиа Армелини (+1.25,2).