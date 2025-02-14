Видео: победный финиш Большунова в международной гонке в Италии
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В четверг, 13 февраля, в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже прошла международная коммерческая лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Победу в соревновании одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами победного финиша российского лыжника.
Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший Большунову 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2). Изначально в стартовом протоколе после фамилии Бошьшунова стоял российский флаг, впоследствии его убрали организаторы гонки.
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