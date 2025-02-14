Видео: победный финиш Большунова в международной гонке в Италии

В четверг, 13 февраля, в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже прошла международная коммерческая лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Победу в соревновании одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами победного финиша российского лыжника.

Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший Большунову 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2). Изначально в стартовом протоколе после фамилии Бошьшунова стоял российский флаг, впоследствии его убрали организаторы гонки.