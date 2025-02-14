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Юрий Бородавко рассказал, какие задачи решил Большунов в победной гонке в Италии

Юрий Бородавко рассказал, какие задачи решил Большунов в победной гонке в Италии
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какие задачи решил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов на соревнованиях в Италии.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

«Он справился. На этой гонке было несколько задач. Первая — психологическая. Вернуться на международный уровень, хоть и на любительских соревнованиях. Было видно, что темп гонки был невысок, Александр всё полностью контролировал, сделал финишный рывок и удержал своё преимущество. Второй аспект — тренировочный, поскольку для него это первый старт даблполингом (техника лыжного хода, при которой используется отталкивание обеими палками одновременно). Этому тоже нужно учиться, это нужно уметь делать, и это самая лучшая тренировка для воспитания определённых качеств, силы рук. Также он посмотрел, как ходят даблполеры — новый маятниковый ход, подъёмный вариант. Попытался тоже всё это использовать. Так что опыт этой гонки, я считаю, колоссальный как в психологическом, так и в тренировочном плане», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования с 2022 года для российского лыжника.

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