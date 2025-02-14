Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получил предложения принять участие в двух других гонках в Италии после победы на Sudtirol Moonlight Classic. Лыжник ещё не принял приглашений. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Большунову поступили предложения пробежать ещё две гонки в Италии. Но с Александром я ещё не созванивался. Планирую поговорить с ним на этот счёт. На мой взгляд, лучше провести интервальные тренировки, а не гонки на марафонских дистанциях.

Изначальный план был, что он пробудет в Италии до 21 февраля, приедет, какое‑то время побудет дома, потом ряд контрольных тренировок уже проведёт здесь перед чемпионатом России. Но я не нахожусь рядом с ним сейчас в Италии. Потому не владею информацией на 100 процентов. Но предложения о гонках есть, это мне известно», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования с 2022 года для российского лыжника. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 1 по 9 марта в Казани.