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«Все стараются руку пожать». Большунов — об отношении иностранных спортсменов в Италии

«Все стараются руку пожать». Большунов — об отношении иностранных спортсменов в Италии
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сообщил, что не заметил негативного отношения к себе во время тренировочного процесса в Италии и участия в победной гонке в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic.

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», — сказал Большунов в видео, опубликованном на телеканале SVT.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).

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