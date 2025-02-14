«Все стараются руку пожать». Большунов — об отношении иностранных спортсменов в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сообщил, что не заметил негативного отношения к себе во время тренировочного процесса в Италии и участия в победной гонке в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic.

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», — сказал Большунов в видео, опубликованном на телеканале SVT.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).