«Все стараются руку пожать». Большунов — об отношении иностранных спортсменов в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сообщил, что не заметил негативного отношения к себе во время тренировочного процесса в Италии и участия в победной гонке в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic.
«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», — сказал Большунов в видео, опубликованном на телеканале SVT.
Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).
- 14 февраля 2025
-
12:21
-
12:00
-
11:36
-
11:07
-
11:02
-
10:52
-
10:42
-
10:40
-
10:36
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
04:56
-
02:31
-
02:13
-
01:05
-
00:56
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:18
-
00:12
- 13 февраля 2025
-
23:53
-
23:49
-
23:22
-
23:12
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
20:05
-
19:19
-
19:01