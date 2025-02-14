Юрий Бородавко отреагировал на победу Большунова в международной гонке в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Гонка в Италии носила прежде всего психологический характер, поскольку Большунов отсутствовал три года на международной арене. Первый старт имел подоплёку возвращения, чтобы почувствовать атмосферу международной гонки. Вторая задача — тренировочная. Соревнование хоть и носит любительский статус, но проводилось даблполингом. Такого опыта у Александра ещё не было. Дистанция серьёзная — 30 километров. Это хороший аспект при подготовке к чемпионату России и для того, чтобы попробовать свои силы в даблполинге.

Гонка прошла в не очень высоком темпе, но набор высоты был очень серьёзный — они поднимались с 1900 на 2100 метров. Нагрузка была хорошая. Александр прошёл в своём стиле — не торопился, пригляделся, за два километра сделал ускорение и одержал победу. Нельзя сказать, что были самые сильные соперники, но и по Александру было видно, что темп для него не предельный. Всё прошло так, как и намечал Александр», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший Большунову 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2). Изначально в стартовом протоколе после фамилии Большунова стоял российский флаг, впоследствии его убрали организаторы гонки.