Дегтярёв — о значимости победы Большунова в Италии: успех Александра станет важным шагом

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что победа трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии — это важный шаг к возвращению спортсменов из России на международную арену.
«Мы верим, что успех Александра станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену. Спорт должен объединять, а не разделять, и мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени все наши атлеты смогли соревноваться на равных, независимо от политической обстановки», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».
Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).
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