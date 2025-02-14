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Дегтярёв — о значимости победы Большунова в Италии: успех Александра станет важным шагом

Дегтярёв — о значимости победы Большунова в Италии: успех Александра станет важным шагом
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что победа трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии — это важный шаг к возвращению спортсменов из России на международную арену.

«Мы верим, что успех Александра станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену. Спорт должен объединять, а не разделять, и мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени все наши атлеты смогли соревноваться на равных, независимо от политической обстановки», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:18:52.6
2
Лоренцо Бузин
Италия
+14.4
3
Маттиа Армеллини
Италия
+1:25.2

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).

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