Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта на девятом этапе Кубка мира

Шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. Спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.17,89. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу с отставанием в 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+5,3).

В финальные забеги, которые начнутся в 13:30 мск, квалифицировались 30 лыжниц.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Квалификация:

Линн Сван (Швеция) — 3.17,89. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 1,5. Майя Дальквист (Швеция) +5,3.