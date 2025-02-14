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Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта на девятом этапе Кубка мира

Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта на девятом этапе Кубка мира
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Шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. Спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.17,89. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу с отставанием в 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+5,3).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
14 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
Окончено

В финальные забеги, которые начнутся в 13:30 мск, квалифицировались 30 лыжниц.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Квалификация:

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.17,89.
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 1,5.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +5,3.
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