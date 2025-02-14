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Йоханнес Клебо показал лучшее время в прологе спринта на девятом этапе Кубка мира в Фалуне

Йоханнес Клебо показал лучшее время в прологе спринта на девятом этапе Кубка мира в Фалуне
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). Спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.51,1. Второе место занял ещё один представитель Норвегии, Эрик Вальнес, проигравший лидеру 1,8 секунды. Тройку лучших замкнул швед Эдвин Ангер (+2,5).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
14 февраля 2025, пятница. 11:34 МСК
Окончено

В финальные забеги, которые начнутся в 13:55 мск, квалифицировалось 30 лыжников.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) —  2.51,1.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,8.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) +2,5.
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