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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 2-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде, Швейцария. Сегодня, 14 февраля, пройдёт спринт у женщин, начало запланировано на 17:05 по московскому времени.

От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. По мнению биатлонистки, тройка призёров в женском спринте будет выглядеть так:

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:

Лу Жанмонно (Франция). Селина Гротиан (Германия). Жулия Симон (Франция).

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки: