Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 2-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде, Швейцария. Сегодня, 14 февраля, пройдёт спринт у женщин, начало запланировано на 17:05 по московскому времени.
От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. По мнению биатлонистки, тройка призёров в женском спринте будет выглядеть так:
- Лу Жанмонно (Франция).
- Жулия Симон (Франция).
- Франциска Пройс (Германия).
«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:
- Лу Жанмонно (Франция).
- Селина Гротиан (Германия).
- Жулия Симон (Франция).
Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.