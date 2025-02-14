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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 2-й день ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 2-й день ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде, Швейцария. Сегодня, 14 февраля, пройдёт спринт у женщин, начало запланировано на 17:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось

От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. По мнению биатлонистки, тройка призёров в женском спринте будет выглядеть так:

  1. Лу Жанмонно (Франция).
  2. Жулия Симон (Франция).
  3. Франциска Пройс (Германия).

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:

  1. Лу Жанмонно (Франция).
  2. Селина Гротиан (Германия).
  3. Жулия Симон (Франция).
Следите за борьбой прогнозов в полном объёме на «Чемпионате»:
Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Сборная России вырвалась вперёд в битве с журналистами
Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Сборная России вырвалась вперёд в битве с журналистами

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Следите за сегодняшней гонкой вместе с «Чемпионатом» в режиме LIVE:
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Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
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