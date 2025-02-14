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Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Фалуне, Клебо — на первом месте

Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Фалуне, Клебо — на первом месте
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). В финальной гонке он преодолел дистанцию 1,4 км за 2.46,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:46.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.3
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+2.5

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Эрик Вальнес, проигравший лидеру 1,3 секунды, финишировал вторым. Тройку лучших замкнул Оскар Вике (+2,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.46,4.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,3.
  3. Оскар Вике (Норвегия) +2,5.
  4. Жуль Шаппа (Франция) +3,2.
  5. Эвен Нортуг (Норвегия) +13,0.
  6. Иржи Туз (Чехия) +13,7.
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