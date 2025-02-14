Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Фалуне, Клебо — на первом месте
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). В финальной гонке он преодолел дистанцию 1,4 км за 2.46,4.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:46.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.3
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+2.5
Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Эрик Вальнес, проигравший лидеру 1,3 секунды, финишировал вторым. Тройку лучших замкнул Оскар Вике (+2,5).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.46,4.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,3.
- Оскар Вике (Норвегия) +2,5.
- Жуль Шаппа (Франция) +3,2.
- Эвен Нортуг (Норвегия) +13,0.
- Иржи Туз (Чехия) +13,7.
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