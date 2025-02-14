Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Фалуне, Клебо — на первом месте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). В финальной гонке он преодолел дистанцию 1,4 км за 2.46,4.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Эрик Вальнес, проигравший лидеру 1,3 секунды, финишировал вторым. Тройку лучших замкнул Оскар Вике (+2,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.46,4. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,3. Оскар Вике (Норвегия) +2,5. Жуль Шаппа (Франция) +3,2. Эвен Нортуг (Норвегия) +13,0. Иржи Туз (Чехия) +13,7.