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Линн Сван победила в спринте на домашнем этапе КМ в Фалуне, Фендрих — вторая

Линн Сван победила в спринте на домашнем этапе КМ в Фалуне, Фендрих — вторая
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Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.12,22.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:12.2
2
Надине Фендрих
Швейцария
+0.9
3
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.6

Второе место заняла представительница Швейцарии Надине Фендрих с отставанием в 0,9 секунды от лидера. Тройку призёров замкнула норвежка Кристине Шистад (+2,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.12,22.
  2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание  0,9.
  3. Кристине Шистад (Норвегия) +2,6.
  4. Майя Дальквист (Швеция) +3,4.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,6.
  6. Йоханна Хагстрём  (Швеция) +16,9.
Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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