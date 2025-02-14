Линн Сван победила в спринте на домашнем этапе КМ в Фалуне, Фендрих — вторая

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.12,22.

Второе место заняла представительница Швейцарии Надине Фендрих с отставанием в 0,9 секунды от лидера. Тройку призёров замкнула норвежка Кристине Шистад (+2,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал: