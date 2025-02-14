«Планы меняются на ходу». Терезе Йохауг полностью пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Фалуне (Швеция).

«Я не больна! Планы меняются на ходу. Изначально перед Рождеством планировала отказаться от участия в «Тур де Ски», но всё же решила отдать предпочтение туру. Теперь вношу ещё одно изменение и решаю пропустить Фалун, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Приняла это решение сегодня утром и после консультаций с тренерской командой в течение последних нескольких дней. Теперь мы планируем добавить дополнительный период тренировок в Шушене перед чемпионатом мира», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, этап Кубка мира в Фалуне проходит с 14 по 16 февраля.