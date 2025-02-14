«В этом году я, чёрт возьми, лучше, чем в прошлом». Линн Сван — о победе в Фалуне
Поделиться
Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала победу в спринте классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.12,22.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:12.2
2
Надине Фендрих
Швейцария
+0.9
3
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.6
«Думаю, теперь я возьму себя в руки и добьюсь результатов. В этом году я, чёрт возьми, лучше, чем в прошлом. Сейчас я делаю что-то необычное для себя. Я стала немного смелее и лучше», — приводит слова Сван Expressen.
Второе место в гонке заняла представительница Швейцарии Надине Фендрих с отставанием в 0,9 секунды от лидера. Тройку призёров замкнула норвежка Кристине Шистад (+2,6).
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
22:47
-
20:45
-
15:19
-
15:06
-
13:20
-
12:21
-
12:00
-
11:36
-
11:07
-
11:02
-
10:52
-
10:42
-
10:40
-
10:36
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
04:56
-
02:31
-
02:13
-
01:05
-
00:56
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:18
-
00:12
- 13 февраля 2025
-
23:53
-
23:49
-
23:22
-
23:12
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:22