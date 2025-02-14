«В этом году я, чёрт возьми, лучше, чем в прошлом». Линн Сван — о победе в Фалуне

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала победу в спринте классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,4 км за 3.12,22.

«Думаю, теперь я возьму себя в руки и добьюсь результатов. В этом году я, чёрт возьми, лучше, чем в прошлом. Сейчас я делаю что-то необычное для себя. Я стала немного смелее и лучше», — приводит слова Сван Expressen.

Второе место в гонке заняла представительница Швейцарии Надине Фендрих с отставанием в 0,9 секунды от лидера. Тройку призёров замкнула норвежка Кристине Шистад (+2,6).