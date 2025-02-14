Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшнем спринте классическим стилем на девятом этапе в Фалуне (Швеция) в его активе 1574 очка.
Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1306 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1191).
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1574 очка
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1306
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1191
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1036
- Уго Лапалус (Франция) — 1036
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 988
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 977
- Мика Фермойлен (Австрия) — 931
- Бен Огден (США) — 917
- Фридрих Мох (Германия) — 840
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