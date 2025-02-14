Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшнем спринте классическим стилем на девятом этапе в Фалуне (Швеция) в его активе 1574 очка.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1306 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1191).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины: